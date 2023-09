La nazionale ignora Talisca, lui ci ride sopra: “Forse non sono brasiliano…”

L'ex attaccante del Benfica è approdato in Arabia Saudita nel 2021 dopo due anni in Cina. Gol a raffica, ma il sogno di approdare in nazionale non si concretizza

Non si può dire che Anderson Souza Conceição, da tutti meglio conosciuto come Talisca, abbia cavalcato la moda "esotica". L'ex attaccante del Benfica l'ha infatti anticipata, o quantomeno l'ha vissuta dalla prima ora, senza pentirsene. In forza dal 2021 all'Al Nassr, il brasiliano si è trasferito in Arabia Saudita dopo due anni e mezzo in Cina, al Guangzhou Evergrande, con cui ha vinto il titolo nazionale nel 2019 con Fabio Cannavaro in panchina.