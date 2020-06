Il calcio pronto a riabbracciare Sneijder: Terim lo vuole come vice al Galatasaray

Wesley Sneijder ha annunciato lo scorso agosto il ritiro dal mondo del calcio giocato. Adesso, il pallone potrebbe vederlo di nuovo protagonista sotto altre vesti.

L’olandese potrebbe tornare nel mondo del calcio come vice-allenatore. L’emittente televisiva olandese Rtl Nieuws riferisce che, a seguito delle dimissioni di Hasan Sas, l’ex trequartista di Real Madrid e Inter sarebbe in contatto con il Galatasaray per ricoprire il ruolo di vice-allenatore di Terim. L’olandese già conosce l’ambiente giallorosso, avendoci giocato dal 2013 al 2017 e sarebbe un “acquisto” molto gradito all’attuale mister e all’intero ambiente.

