Il calvario di Musonda: “Ho detto al Chelsea che sarei disposto a giocare gratis”

Il racconto del giovane talento

Acquistato dal Chelsea nel 2012, a 16 anni non ancora compiuti, il gioiello delle giovanili dell'Anderlecht ha subito un grave infortunio al ginocchio nel 2018 che gli ha impedito il salto di qualità che sembrava davvero dietro l'angolo. Un anno di stop per quel problema fisico e da quel momento poche, pochissime gare. Poi un altro intervento e l'ennesimo stop che dal 16 agosto 2019 al 24 settembre 2021 lo ha visto non scendere più in campo sino al ritorno al Chelsea nelle riserve. Un calvario che lo stesso Musonda ha raccontato, come spiega il Sun, al podcast The Beautiful Game Podcast.