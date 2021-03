Il Camerun convoca Choupo-Moting ma…. sbaglia indirizzo email e lui non va in ritiro

Curioso caso al Bayern Monaco relativo all’attaccante Eric Maxim Choupo-Moting. Il giocatore sarebbe stato convocato dal Camerun per i prossimi impegni ma, l’email ufficiale per farlo partire non sarebbe mai arrivata.

A raccontare quanto successo è il padre del giocatore che ha chiarito a Naja TV quanto accaduto.

Choupo Moting e l’email mai arrivata

Secondo quanto si apprende anche dalla Bild la colpa del malinteso, se così lo si può chiamare, sarebbe da attribuire ad un’email mai arrivata alla casella postale del Bayern Monaco, club che detiene il cartellino di Choupo-Moting.

Il calciatore, in realtà, la convocazione l’avrebbe anche ricevute, ma di fatto non rispondendo all’email è come se avesse dato forfait. Il padre del giocatore ha dichiarato in merito alla vicenda: “Sono stato contattato dalla Federazione (del Camerun ndr) per sapere cosa stesse accadendo, ho chiamato il Bayern Monaco e mi hanno detto di non aver ricevuto nulla. Sembra che l’invito sia stato mandato all’indirizzo di posta sbagliata. Se mandi inviti, mandali all’indirizzo giusto. È una mancanza di professionalità”.

Il nome di Choupo-Moting non risultava nella lista diramata tre giorni fa dai canali ufficiali del Camerun in quanto la situazione non era risolvibile nel giro di poche ore. Il giocatore rimarrà quindi a Monaco di Baviera e ritarderà ancora il ritorno in Nazionale con cui non gioca dal novembre 2019.