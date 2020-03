Il Cardiff piange Peter Whittingham: è morto dopo essere caduto in un pub

Il calcio inglese, ed in modo particolare il Cardiff piange Peter Whittingham, ex giocatore anche dell’Aston Villa. L’uomo, con un passato decennale tra le fila del Cardiff, aveva avuto un incidente in un pub solamente pochi giorni fa, cadendo e ferendosi in modo grave alla testa.

Attraverso un comunicato apparso anche sui profili social, il Cardiff ne annuncia la prematura scomparsa. “Abbiamo il cuore spezzato. La notizia della morte improvvisa e prematura di Peter ci ha scosso nel profondo. Il nostro pensiero è rivolto a sua moglie Amanda, al loro figlio e alla sua famiglia. Tutti loro sono al primo posto nei nostri pensieri e, a loro nome, chiediamo il rispetto della loro privacy in questo momento incredibilmente crudele e difficile”, queste le parole del club inglese.