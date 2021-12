Il caso Azpilicueta preoccupa il Chelsea: l’intera difesa può partire gratis…

Situazione complicata in casa Chelsea in quanto a rinnovi di contratto

DAL CAPITANO IN POI... - Sarebbe proprio il mancato rinnovo del capitano Cesar Azpilicueta ad aver lasciato di sasso tutto l'ambiente Chelsea. Lo stallo per il prolungamento di contratto che non arriva avrebbe destato scalpore all'interno dello spogliatoio contribuendo allo stesso tempo a bloccare anche i vari discorsi con gli altri calciatori. Inoltre, non è certo un segreto che tutti e quattro i difensori abbiano molti "ammiratori". I vari Rudiger, Thiago Silva e Christensen sarebbero rimasti sconcertarti dalla situazione del loro capitano e starebbero temporeggiando per capire come si evolverà il tutto. Barcellona e Real Madrid sono alla finestra, ma non mancano per tutti e quattro i giocatori, offerte importanti anche dalle squadre di Premier League. Il rischio in casa Chelsea è di perdere l'intero pacchetto difensivo gratis viste le scadenze contrattuali al termine della stagione.