Il Celta Vigo aspetta il Real Madrid ricordando “la recita” di Cristiano Ronaldo

Ironia social verso la gara del weekend di Liga

Non poteva esserci occasione migliore per ironizzare e accendere il clima verso la partita del weekend. Il CeltaVigo aspetta il Real Madrid in Liga e coglie l'occasione della scorsa Notte degli Oscar e della Giornata Mondiale del Teatro per ricordare a tutti "la recita" di Cristiano Ronaldo in una sfida del 2014...