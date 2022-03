Il Chelsea ai suoi tifosi: “Parliamo col Governo per poter vendere biglietti delle partite”

Il club di Londra è al momento impossibilitato a vendere i biglietti per le prossime sfide a causa del congelamento dei beni del patron Abramovich

Il momento in casa Chelsea è davvero complicato a seguito del congelamento dei beni ai danni del proprietario Roman Abramovich, come conseguenza delle sanzioni per l’invasione russa in Ucraina. La società si trova impossibilitata a muoversi sia per i rinnovi di contratto che, soprattutto, per tutte quelle operazioni di merchandising tipiche di un club di calcio: dalla vendita delle maglie a quella dei biglietti.