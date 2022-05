Il Chelsea è stato venduto: accordo con gruppo guidato da Boehly

La novità nella notte

Il Chelsea ha annunciato ufficialmente il cambio di proprietà. Ecco la cessione da parte di Roman Abramovich ad un consorzio guidato da Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter e Hansjoerg Wys. Nella notte, il comunicato del club di Londra che spiega come l'investimento sarà di circa 5 miliardi, di cui 2.5 che saranno depositati su "un conto bancario congelato nel Regno Unito con l'intenzione di donare il 100% a cause di beneficenza, come confermato da Roman Abramovich", e un altro 1.75 miliardi di sterline che verranno usati come ulteriori investimenti a beneficio del Club quindi nello stadio Stamford Bridge, nell'Academy, nella squadra femminile e in altri investimenti.