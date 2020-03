Il Chelsea manda a tappeto il Liverpool, per i Reds seconda sconfitta consecutiva

Il Liverpool delle ultime due partite è irriconoscibile. Con la sconfitta in FA Cup subita per 2-0 contro il Chelsea, il Liverpool sale a quota due sconfitte consecutive. Un momento particolare per gli uomini di Klopp che devono ritrovare al più presto il bandolo della matassa. Se la Premier è in ghiaccio (Coronavirus permettendo), lo stesso non si può dire della Champions dopo il ko contro l’Atletico Madrid.

LA GARA – Il Chelsea parte fortissimo e al 13esimo è già in vantaggio grazie alla rete di Willian. I Reds però reagiscono e riescono a creare un’occasione dopo l’altra. Sulla loro strada però si presenta Kepa, grande protagonista con parate di livello. La fiamma si spegne però nella ripresa dove i blues dominano e trovano la rete della sicurezza grazie alla perla di Barkley. Gli uomini di Lampard approdano così ai quarti di finale.