Il Chelsea presenta la terza maglia: “Creata per le notti in Europa…”

I blues hanno presentato il terzo kit per la stagione 2021-22

Il Chelsea fa sul serio in questa stagione. Dopo aver stupito tutti in Champions League con la vittoria della passata annata, ecco la squadra di Thomas Tuchel intenzionata a fare il bis. Non lo dice apertamente, la il club di Londra pensa molto alle partite di Coppa e lo fa presentando in modo speciale la terza maglia.