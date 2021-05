Il Chelsea prova a tornare alla normalità: parte la campagna abbonamenti 2021-22

I blues guardano avanti e pensano alla prossima annata

Una stagione da concludere al meglio con una piazza da consolidare in campionato e soprattutto una finalissima di Champions League da giocare. Il Chelsea guarda con fiducia al futuro, quello immediato e non solo.

Infatti, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, e pubblicato anche sui profili social, i blues hanno fatto partire la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Si tratta di un primo piccolo ritorno alla normalità che conferma come il prossimo anno i tifosi dovrebbero tornare allo stadio, anche se non si sa "la quantità" che sarà permessa.