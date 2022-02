Il Chelsea senza Abramovich si schiera con l’Ucraina: “Preghiamo per la pace”

La nota del club sulla situazione in Ucraina

A distanza di qualche ora, ecco quindi che il club ha potuto in modo più "libero" mandare il suo primo messaggio invocando la pace. Sul sito della società e sui profili social si legge infatti: "La situazione in Ucraina è orribile e devastante. I pensieri del Chelsea FC sono con tutti in Ucraina. Tutti i membri del club pregano per la pace".