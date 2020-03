Il Chelsea si muove sul mercato, obiettivo Coutinho per l’estate

Nonostante il Coronavirus abbia bloccato temporaneamente i campionati di calcio, alcune squadre europee pensano già al mercato estivo. La finestra estiva sarà quasi sicuramente ridisegnata considerato lo stop dovuto alla pandemia di Covid-19, ma ancora non ci sono state indiscrezioni a riguardo.

COUTINHO – Il Chelsea nel frattempo si porta avanti. La squadra allenata da Frank Lampard starebbe cercando rinforzi per la prossima stagione. I blues avrebbero bisogno di un fantasista e per questo motivo gli uomini mercato blues avrebbero messo gli occhi su Philippe Coutinho. Il brasiliano quasi sicuramente non verrà riscattato dal Bayern Monaco e il Barcellona non sembra avere intenzione di trattenerlo al Camp Nou. Non è ancora chiaro se il club di Londra opterà per l’acquisto a titolo definitivo. A riportarlo è il Mundo Deportivo.