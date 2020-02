Il Chelsea sogna in grande, pronti 150 milioni per due obiettivi

Il Chelsea di Frank Lampard prepara i colpi per quest’estate. Dopo un gennaio passato alla finestra senza di fatto agire sul mercato, il club londinese è pronto ad investire la somma di 150 milioni la prossima estate. L’ex leggenda ha già comunicato quali sono i giocatori che vorrebbe vedere in maglia blues l’anno prossimo:Sancho e Moussa Dembelé. A riportarlo è l’Evening Standard.

DEMBELE‘ – Capitolo Moussa Dembelé. Il francese ha impressionato gli osservatori del Chelsea grazie alle sue prestazioni e potrebbe addirittura essere preferito a Timo Werner, giocatore corteggiato a lungo dai blues.

OBIETTIVO NUMERO UNO – Lo sforzo più grande però il Chelsea lo farà sicuramente per Sancho. L’inglese sta impressionando in Bundesliga con la maglia del Dortmund e come normale che sia ha gli occhi di tutte le big europee su di lui. L’ostacolo potrebbe essere l’elevata richiesta dei gialloneri: almeno 100 milioni per portarlo via dal Signal Iduna Park.