Il Chelsea trova l’Atletico in Champions: sfida Alonso-Costa sui social

Dal 2014 a oggi è una sorta di classico. Chelsea e Atletico Madrid si trovano nuovamente di fronte dopo la splendida semifinale di sette stagioni fa e la doppia sfida nella fase a gironi del 2017/18, quando vennero beffate dalla Roma nella lotta per il primato. Blues e Colchoneros si preparano ad affrontarsi nuovamente, stavolta a partire dagli ottavi di finale della massima competizione europea. Entrambe le squadre sono considerate tra gli outsiders più promettenti e interessanti. Anche per questo motivo si profila un incontro spettacolare.

SFIDA

Sui social, in compenso, la sfida sembra essere già iniziata. A iniziare il tutto è stato Marcos Alonso: l’esterno spagnolo del Chelsea ha postato su Instagram: “In Champions League si torna nella mia città”, facendo riferimento a Madrid. Prontamente gli ha risposto con un’occhiataccia virtuale Diego Costa, ex compagno con i Blues in due stagioni e ora bomber dell’Atletico. Alonso l’ha presa sul ridere, salutando l’amico, ma il guanto di sfida, seppur scherzoso, è stato lanciato.