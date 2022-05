Il Cile chiede l’esclusione dell’Ecuador dal Mondiale: ecco la curiosa motivazione

La Federcalcio cilena ha fatto ricorso alla FIFA

Questo il comunicato del Cile: "Sulla base di tutte le informazioni e i documenti raccolti, i fatti sono troppo gravi e devono essere indagati a fondo dalla FIFA. Ci sono innumerevoli prove che il giocatore sia nato in Colombia, nella città di Tumaco, il 25 luglio 1995, e non il 10 novembre 1998 in Ecuador. Le indagini svolte in Ecuador, compreso un rapporto legale della Direzione Nazionale del Registro Civile, la massima autorità in materia in questo Paese, hanno accertato l'esistenza di incongruenze nel certificato di nascita presentato dal giocatore e hanno riferito che questo documento non esiste nel loro database, sottolineando altre stranezze nel documento, fino a concludere che possa essere falso".