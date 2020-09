Il City Football Group arriva anche in Francia: acquistato il Troyes in Ligue 2

Arrivano a 10 le squadre controllata dalla City Football Group, il gruppo che detiene il controllo del Manchester City e di altre tante squadra in tutto il mondo. L’annuncio ufficiale è stato dato da entrambe le parti interessate ovvero il complesso imprenditoriale e il Troyes, società di Ligue 2.

Troyes nel City Football Group

Attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale del gruppo e del club francese, ecco l’annuncio: il Troyes si aggiunge alla “collezione” di club nel mondo del calcio del noto gruppo. La società di Ligue 2 francese è diventata la decima squadra controllata dai potenti sceicchi che già dirigono il Manchester City in Inghilterra, il New York City negli Stati Uniti, il Melbourne City FC in Australia, per poi arrivare in Giappone con lo Yokohama F.Marinos, il Montevideo City Torque in Uruguay, il Girona FC in Spagna, lo Sichuan Jiuniu FC in Cina, ed infine il Mumbai City FC in India e il Lommel SK in Belgio.

