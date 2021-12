Il consiglio di Barnes al Manchester United: “Via Pogba? Frenkie de Jong perfetto al suo posto”

L'ex calciatore ha parlato del futuro di Pogba e del suo possibile erede in maglia Red Devils

Quale futuro per Paul Pogba? In casa Manchester United continua a tenere banco il destino del centrocampista francese che potrebbe essere lontano dalla Premier League con Real Madrid e Paris Saint-Germain tra le formazioni maggiormente in corsa per aggiudicarsi le sue prestazioni, se non nel mercato di gennaio, dalla prossima estate. Ma nessun problema per i Red Devils dato che l'ex calciatore John Barnes ha già individuato il nome di chi potrebbe essere il suo perfetto sostituto.