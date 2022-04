Il consiglio di Cambiasso al Real Madrid: “Salah più utile di Lewandowski”

Parla l'ex centrocampista

Il Real Madrid vince contro il Chelsea e ringrazia la tripletta di Karim Benzema. Ma sebbene i Blancos di Carlo Ancelotti abbiano eliminato prima il Psg e, probabilmente, faranno lo stesso proprio con i campioni in carica Blues, per l'ex centrocampsita proprio dei madrileni e anche dell'Inter Esteban Cambiasso , le cose potrebbero essere ulteriormente migliorate con un "piccolo" innesto sul mercato.

Il Cuchu ha parlato a Sky Sport proprio delle possibili mosse di mercato del club iberico in ottica della prossima estate. In particolare l'argentino ha sottolineanto la mancanza del Real in una zona precisa del campo.