Il consiglio di Matthäus al Borussia Dortmund: “Dopo Favre, serve uno come Klopp…”

Terremoto in casa Borussia Dortmund con l’esonero del tecnico Lucien Favre che ha avuto del sorprendente. Nonostante un rendimento altanelante, al club tedesco non sembrava essere necessario una svolta simile. Invece, i vertici dirigenziali hanno optato per un netto cambio di rotta con la squadra affidata a Terzic in attesa di trovare una valida alternativa. A dire la sua sul momento dei gialloneri, è stato Lothar Matthäus che a Sky Germania ha voluto dire la sua su quanto accaduto e su cosa si dovrebbe fare per rimettere insieme i pezzi.

Il consiglio di Matthäus al Borussia Dortmund

“Mi hanno sorpreso le dichiarazioni di Reus e Hummels che avevano criticato alcune scelte dell’allenatore”, ha detto Matthäus sui malumori precedenti all’esonero del mister. “Credo che questa sia ladimostrazione che qualcosa non funzionava con la squadra. Un giocatore non dovrebbe mai dire apertamente che il tecnico non ha ragione”. E sul possibile erede di Favre: “Chi potrà essere il suo sostituto? Vedo bene Marco Rose, Jesse Marsch e Julian Nagelsmann. Incarnano tutto ciò che manca al Borussia Dortmund: emozione ed entusiasmo. Non voglio dire che debba cercare un nuovo Klopp, ma qualcuno che gli somigli e che possa trascinare emotivamente i giocatori. Il passato nella Red Bull non costituirà un ostacolo. Marsch mi piace di più ma non ha ancora esperienza in Bundesliga”.