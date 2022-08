Il Corinthians apre le porte a Cristiano Ronaldo: “Sogniamo in grande”

Dopo la rottura con Erik Ten Hag i l futuro di Cristiano Ronaldo sembra sempre più lontano da Manchester United . Ma per il fuoriclasse portoghese non sono rimaste aperte molte porte, con tutti i maggiori club europei che non sono interessati ad acquistarlo e permettergli di giocarsi le sue carte ai vertici del calcio mondiale in Champions League.

Con poche offerte sul piatto, Ronaldo potrebbe decidere di lasciare l'Europa e nelle giornata di ieri il presidente dei campioni del Brasile, il Corinthians, ha aperto le porte del club a CR7: "Sogno in grande, siamo il Corinthians! Ci sono Willian, Renato Augusto, nel calcio tutto è possibile e ho l'obbligo di dare il mio meglio al Corinthians. È possibile arrivare a Ronaldo? Non lo so, non ci stiamo provando, non stiamo investigando, siamo solo vigili. Immaginate cosa vuol dire giocare in Brasile", le parole del presidente Dulio Monteiro Alves.