Il coronavirus non fa sconti in Arabia: anche Giovinco è positivo al Covid-19

Il coronavirus colpisce anche Sebastin Giovinco. Il fantasista dell’Al-Hilal è risultato positivo al tampone per il Covid-19 fatto nelle scorse ore come di norma dalla società. Ad annunciarlo lo stesso club che ha emanato un comunicato stampa in cui informa che anche un altro membro della squadra, Salem Al-Dawsari, ha contratto il virus pandemico.

Giovinco positivo al coronavirus

“A seguito dei controlli medici effettuati, i due giocatori Salem Al-Dawsari e Sebastian Giovinco sono risultati positivi al Covid-19, insieme al fisioterapista Nery. Ci saranno quindi i classici periodi di quarantena per loro”, ha scritto l’Al-Hilal sui propri canali ufficiali anche social. Una brutta notizia per il club arabo che dovrà dunque rinunciare al talento del fantasista italiano ma anche a quello del centrocampista.

Da capire se esistano rischi anche per le squadra che hanno incontrato l’Al-Hilal di recente come il Pakhtakor Tashkent, affrntato nella Champions League asiatica nelle scorse ore.