Il coronavirus non ferma il calcio in Bielorussia: gol pazzesco (ma inutile) del Bate contro lo Slavia Mozyr

Tutto il calcio fermo per il coronavirus, tutto o quasi… In Bielorussia si gioca e vanno in scena diversi match del campionato. Oltre al derby di Minsk tra l’FC Minsk e la Dinamo Minsk ecco anche la sfida del Bate contro lo Slavia Mozyr. Ed è proprio questa gara a rendersi protagonista.

In assoluto è Willumsson in vero ‘eroe’ di giornata. Il calciatore del Bate Borisov, dopo 10 minuti di gioco, ha meravigliato il pubblico presente con uno splendido sinistro a giro che ha permesso ai suoi di portarsi in vantaggio. Una rete fantastica, ma resa inutile dai rivali che, poco dopo, hanno ribaltato la sfida con una rimonta incredibile e la doppietta di Melnikov che ha regalato il 2-1 finale ai suoi.