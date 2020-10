Il Coronavirus svaluta Neymar scavalcato da Sterling e Sancho

Il Coronavirus ha stravolto non solo il calcio ma anche deprezzato il cartellino dei calciatori. KPMG Football Benchmark, società che valuta il valore di mercato dei calciatori, dopo lo scoppio dell’emergenza Coronavirus evidenza che il prezzo dei 500 calciatori più costosi è diminuito del 10,3% da febbraio, ma il mercato sta mostrando una lenta ripresa negli ultimi mesi. Dall’inizio dell’emergenza al mese di maggio, il valore dei Top 500 e dei Top 100 è diminuito rispettivamente del 19,6% e del 17,9%, a causa dell’incertezza sul completamento dei vari campionati in tutta Europa. Secondo quanto riporta calcioefinanza.it, il Manchester City resta il club con il valore della rosa più alto, seguito dal Liverpool e dal Chelsea, per una classifica tutta inglese. Scivolano invece in graduatoria Real Madrid e Barcellona, a causa dei limitati investimenti per colpa della crisi portata dall’emergenza. In top 10 – all’ultimo posto – anche la Juventus (valore della rosa a 733 milioni).

Non cambia invece la composizione della top 10 dei calciatori con il valore più alto, ma si modificano alcune posizioni in classifica. Mbappè mantiene il primo posto (200 milioni), seguito questa volta da Sterling (138 milioni) e Sancho (135), che scavalcano Neymar (130 milioni, in calo di 18 milioni) finito dunque fuori dal podio. Nessun rappresentante della Serie A in classifica, chiusa da Alexander-Arnold (111 milioni, l’unico con il valore in salita).