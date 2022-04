Il CT del Galles difende Bale: “Lo chiamano parassita ma la gente non sa che…”

Parla Robert Page, CT del Galles

Il commissario tecnico, come evidenziato da Marca, ha voluto dire la sua sui giudizi arrivati in questi mesi all'atleta classe 1989 schierandosi apertamente col giocatore: "Sono assolutamente sconvolto per tutto quello che hanno detto a Bale. Sinceramente conosco bene Gareth ed è tutto tranne che un parassita. Quando ho sentito questo termine usato per lui mi si è ribollito il sangue, davvero. Lui è tutto tranne che parassita ripeto. La gente non sa cosa fa fuori dal campo. L'aiuto che dà alla sanità del Galles. Grosse somme di denaro per gli ospedali a Cardiff e tanto altro. Solo perché non lo dice non si vede. Gareth è il capitano del nostro Paese e non merita di ricevere certi insulti e commenti. Non è un parassita e mai lo sarà. Se arriveremo al Mondiale, lui ci sarà. E' il suo sogno".