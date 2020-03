Il cuore d’oro di Sarr: “Ho regalato a mio padre un allevamento. Era il suo sogno”

La doppietta al Liverpool l’ha sicuramente lanciato alle luci della ribalta. Ismaila Sarr starà vivendo un momento da sogno. I suoi due gol hanno stoppato la corsa del Liverpool e fatto esplodere Vicarage Road. L’attaccante inoltre nei giorni scorsi aveva dichiarato di aver rifiutato un’offerta del Barcellona quando ancora era un giocatore del Metz.

SOGNO ESAUDITO – Sempre Sarr ha fatto una rivelazione riguardo un gesto nei confronti del padre. Intervistato dalla tv del Watford, l’attaccante ha rivelato di aver esaudito il sogno del padre: “Con i soldi ho comprato delle pecore per mio padre che lavora in fattoria: prima non aveva un allevamento, ora ce l’ha. E’ sempre stato il suo sogno“. Una dimostrazione di vero amore nei confronti del padre. Parole accolte benissimo dai tifosi che hanno etichettato Sarr come il ragazzo dal cuore buono. Impossibile negarlo.