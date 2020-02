Il desiderio di McManaman: “Vorrei che Coutinho tornasse al Liverpool…”

Ancora tutto da decifrare il futuro di Philippe Coutinho. Il brasiliano, con tutta probabilità, non verrà riscattato dal Bayern Monaco, che lo ha prelevato in prestito dal Barcellona la scorsa estate. D’altra parte il suo rendimento non sembra più essere quello messo in luce a Liverpool, dove il fantasista era riuscito ad affermarsi come uno dei migliori giocatori sul panorama mondiale. E proprio ai Reds vorrebbe rivederlo ancora Steve McManaman, ex centrocampista inglese. Queste le sue parole a HorseRacing.net.

COUTINHO – “Non mi dispiacerebbe vedere nuovamente Philippe al Liverpool, ma dipenderà dal costo: se al club verrà chiesto un prezzo ragionevole potrebbe anche accadere. Coutinho qui è stato meraviglioso: è quel tipo di giocatore che quando il piano A non funziona può cambiarti le carte in tavola. I tifosi? Anche se in passato ha chiesto di andarsene, penso che la maggior parte considererebbe positivamente un ritorno del brasiliano”.