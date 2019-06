Il desiderio di Xavi: “Mio obiettivo è allenare il Barcellona”

L’ex capitano del Barcellona Xavi Hernandez dopo aver collezionato tantissimi trofei con il sodalizio iberico, ha ammesso che in futuro gli piacerebbe sedersi sulla panchina del club catalano. In un’intervista al programma «Al Cotxe» di TV3, il 36enne ex regista blaugrana, che ha annunciato l’addio al calcio giocato al termine di questa stagione con l’Al Sadd, in Qatar, ha affermato: «Il mio desiderio è tornare al Barcellona come allenatore. E’ questo il mio obiettivo, ma non è un’ossessione», assicura Xavi.