Il dramma di Richarlison: “Ho bisogno di un aiuto psicologico”

Solo 10 mesi fa Richarlison sembrava avviato a diventare una delle stelle del calcio brasiliano. Il gol da copertina alla Serbia all’esordio a Qatar 2022 aveva fatto il giro del mondo e alzato l’asticella delle aspettative per questo attaccante di 26 anni, acquistato solo nel luglio precedente dal Tottenham per 58 milioni di euro.

Quanto successo in seguito ha però scritto un film ben differente: il flop della Seleçao, eliminata al Mondiale già ai quarti dalla Croazia, e le vicissitudini deegli Spurs hanno contribuito a spegnerli quei riflettori su Richarlison, che in nazionale non segna proprio dall’ottavo di finale in Qatar contro la Corea del Sud e che con il Tottenham ha realizzato appena quattro gol in un anno e mezzo.