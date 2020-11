Il ds del Salisburgo scopre le carte: “Haaland è destinato a giocare nel Liverpool. Segnerà per i prossimi 10 anni”

Erling Haaland continua a sorprendere il mondo del calcio con le sue grandi prestazioni e reti che arrivano sempre con grande continuità. Sul suo futuro si fanno sempre tante ipotesi, con il Real Madrid che a detta di molti potrebbe provare l’affondo definitivo nelle prossime sessioni di mercato. Christoph Freund, direttore sportivo del Salisburgo, la ex squadra di Haaland, è stato intervistato nel programma Sky90, dove ha raccontato la sua opinione riguardo al futuro dell’attaccante del Borussia Dortmund: “Erling ci ha davvero scioccato con la sua partenza, aveva già raggiunto l’accordo col Borussia – dichiara Freund. Non abbiamo avuto molta influenza nella trattativa, tutto ha funzionato correttamente. Molti club si interessarono ad Haaland, ma alla fine quella di trasferirsi in Germania è stata una decisione presa dal giocatore”. Quanto all’efficacia sotto porta, Freund non ha dubbi: “Uno con la sua mentalità può segnare per i prossimi 10 anni”.

DIREZIONE LIVERPOOL

Freund sembra avere le idee chiare anche sulla prossima destinazione del calciatore norvegese: “Sono dell’idea che Erling può giocare ovunque, anche se penso che presto sarà un calciatore del Liverpool”.