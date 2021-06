Il duro Spalletti: “Non avrai la fascia di capitano perchè non mi fido di te”

Un retroscena svelato sul tecnico del Napoli Luciano Spalletti

Sui fendenti verbali del tecnico Luciano Spalletti in Italia c'è traccia ovunque sia andato. Il tecnico del Napoli, forte caratterialmente, non ama nello spogliatoio personalismi, alibi, lassismi ed eccesso di protagonismo. Un mister che ama ricevere i pieni poteri dalla società per attaccare a muso duro anche i senatori del club come successe a Roma con Francesco Totti. Uno scontro durissimo con il capitano giallorosso che fece discutere parecchio. Anche allo Zenit Spalletti impose la sua legge dentro lo spogliatoio del club di San Pietroburgo. L'ex calciatore Michael Lumb ha raccontato una vicenda molto particolare accaduta 9 anni fa. "Nell'autunno del 2012, ci confrontammo con Spalletti che annunciò di aver deciso di affidare la fascia di capitano a Danny. Aleksandr Kerzakov, il più forte della squadra e il miglior attaccante del calcio russo, era furioso e ci restò male visto che pensava toccasse a lui indossare la fascia e chiese a Spalletti davanti a tutta la squadra: "Perché lui e non io?" Spalletti ha tuonato: “Non mi fido di te. E se qualcosa non ti soddisfa, fammelo sapere". Spalletti si è sempre mostrato con tutto il suo aspetto - io sono il capo qui, se non ti piace la porta è quella - ha detto Lumb in un'intervista a Sport24.