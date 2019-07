Il Fenerbahce rinuncia a Ozil: “Non possiamo permettercelo”

Mesut Ozil, dopo una stagione tormentata, è in uscita dall’Arsenal. Il tedesco non rientra infatti nei piani del tecnico Unai Emery, con il club che si è messo alla ricerca di possibili acquirenti, dato anche l’alto ingaggio percepito dal giocatore. Una soluzione possibile, nei giorni scorsi, sembrava costituita dal Fenerbahce, ma il club turco, come riporta il Telegraph, si è in queste ore tirato indietro.

“NON POSSIAMO PERMETTERCELO” – La società gialloblu, con una dichiarazione, ha chiuso le porte all’operazione, sottolineandone l’impraticabilità da un punto di vista economico: “Ozil, con la sua carriera, rappresenta con successo il nostro paese all’estero, costituendo un valore importante per la nostra identità. Tuttavia, non stiamo portando avanti nessuna trattativa per acquistarlo: con le attuali condizioni economiche, non possiamo sostenere un simile passo”.