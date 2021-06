Il figlio di Zidane riparte dalla Ligue 2: al Rodez Aveyron con maglia numero 5

Enzo riparte dalla Francia dopo le esperienze in Spagna

Per un Zidane che si ferma, ad uno che riparte. Zinedine ha detto addio al Real Madrid e sembra potersi prendere un anno di sosta. Suo figlio Enzo, invece, è prontissimo per una nuova avventura. Nelle scorse ore, il centrocampista è stato annunciato come nuovo calciatore del Rodez Aveyron, squadra francese che milita in Ligue 2.