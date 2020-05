Il Flamengo fa il furbetto: allenamenti di gruppo ma un drone scopre tutto

In Brasile, il Flamengo ha fatto il passo più lungo della gamba… ed è stato scoperto. La società di calcio si è allenata quasi regolarmente nonostante non fossero ancora arrivate le autorizzazioni del caso alle sessioni di squadra. Complici anche i diversi casi di positività al Covid-19, il club starebbe andando incontro ad una multa.

Flamengo pizzicato

Stanno facendo il giro del web le immagini immortalate da un drone della TV Globoesporte che avrebbero pizzicato appunto il Flamengo intento ad allenarsi senza alcuna restrizione del caso. Il messo tecnologico ha sorvolato il centro sportivo del club e ha mostrato come fossero presenti diversi addetti ai lavori e alcuni anche senza cura delle distanze di sicurezza. Il sindaco di Rio de Janeiro aveva proibito il ritorno all’attività per le squadre di calcio, ma il club ha ripreso comunque a lavorare sul prato di Ninho do Urubu, utilizzando due diversi campi del centro sportivo. Dopo che le immagini hanno creato svariate reazioni anche sui social, è possibile che il Flamengo venga multato.