Il Forest Green sceglie la Dingley: primo allenatore donna nel calcio inglese

Nello spogliatoio del Forest Green Rovers, club professionistico inglese, la parola “mister” è destinata a sparire. Perché ad allenare non sarà più un lui, ma una lei. Lei è Hannah Dingley, 39 anni, che sarà sulla panchina della squadra della Football League Two, la quarta serie calcistica inglese, la terza della Football League e l’ultima del settore professionistico. Questa nomina è destinata a portare il calcio britannico in una nuova era. La Dingley prenderà il posto di Duncan Ferguson esonerato martedì scorso. "Sono davvero entusiasta di questo prossimo passo della mia carriera. È un momento entusiasmante per il calcio inglese. Sono grata per l'opportunità di fare un passo avanti della mia carriera e guidare un club così progressista e lungimirante" ha dichiarato la Dingley che ha una licenza Uefa Pro e in precedenza ha lavorato al Burton Albion. A 39 anni anche allenatori maschi faticherebbero a guidare una squadra professionistica, almeno in Italia. In Inghilterra e in particolare al Forest Green hanno però voluto scommettere su Hannah.