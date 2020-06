Il fratello di Burdisso svela il futuro di De Rossi: “Vorrebbe allenare il Boca”

Come ultimo desiderio della carriera, Daniele De Rossi ha voluto giocare nel Boca Juniors. Da sempre tifoso della squadra argentina l’ex capitano della Roma ha chiuso il capitolo da giocatore nella “Bombonera”. Una parentesi romantica sì, ma poco fortunata. De Rossi infatti durante la sua esperienza oltre oceano ha dichiarato la fine della sua attività agonistica, anche per la lontananza dalla famiglia. Quale sarà il futuro dell’ex centrocampista? A rivelarlo è il fratello di Nicolàs Burdisso.

De Rossi allenatore

Durante un’intervista su Instagram, Guillermo Burdisso, attuale difensore del Lanus, ha parlato del futuro dell’ex Roma: “Ci ho parlato e la sua idea era quella di continuare a giocare nel Boca e poi diventare allenatore. E’ dovuto però tornare in Italia per questioni personali. Ha iniziato bene al Boca, con ritmo e alto livello in ogni giocata fino all’infortunio. Ha cercato di accelerare il ritorno e alla sua età si paga caro”.