Il Fürth promosso, Colonia spareggia con il Kiel giustiziere del Bayern in coppa

Verdetti finali in seconda divisione tedesca

Dopo la Bundesliga ieri, si è concluso oggi in Germania il campionato di seconda divisione con ancora un verdetto importante riguardante chi avrebbe dovuto accompagnare il Bochum nel massimo campionato. Dopo una sfida intensa ha prevalso il Greuther Fürth che ha avuto la meglio sull'Holstein Kiel che aveva eliminato il Bayern Monaco dalla Coppa di Germania. Come sempre match non condizionati dalla mancanza di motivazioni degli avversari visto che il Kiel è stato battuto in casa dal già salvo Darmstadt mentre il Fürth ha faticato in casa per superare il Fortuna Dusseldorf, ma questa vittoria sofferta ha permesso di scavalcare l'Holsten di due punti. Classifica finale: Bochum 67, Fürth 64, Kiel 62. Il Colonia, 16° in Bundesliga, giocherà lo spareggio proprio contro l'Holstein Kiel per l'ultimo posto da assegnare in Bundesliga.