Il Galatasaray affonda il Karagümrük e Pirlo torna a masticare amaro

Andrea Pirlo era alla ricerca di continuità di prestazione e di risultati ma stasera il suo Karagümrük è stato battuto dal Galatasaray che ha interrotto la striscia positiva di due vittorie. Il club di un distretto popolare della capitale, con in campo Viviano, Biraschi e Borini, ha perso in casa 2-0 nell'anticipo del venerdì sera della 12^ giornata di Superlig turca. Gli ospiti che puntano alla vittoria in campionato e con in rosa tanti ex "italiani" come Muslera, Torreira, Oliveira, Mertens e Icardi hanno meritato di portare a casa l'intera posta in palio. Le due reti del Galatasaray sono arrivate nel secondo tempo, prima Tasdemir al 60' poi Mata all'80'. Sconfitta che pesa in classifica per la squadra di Pirlo che resta al dodicesimo posto con 12 punti, + 3 dalla zona retrocessione.