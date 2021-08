Il Galatasaray fa fuori Falcao, il presidente: “Si cerchi un’altra squadra”

Non c'è più spazio nel club turco per l'attaccante colombiano e per Sofiane Feghouli

Redazione ITASportPress

Avventura finitaal Galatasaray per Radamel Falcao e Sofiane Feghouli. I due calciatori, forse due dei nomi di maggiore spicco del club, in scadenza di contratto nel 2022, hanno ricevuto l'ultimatum dal club nelle vesti del presidente Burak Elmas, eletto lo scorso 19 giugno come numero uno. Intervenuto in occasione di un seminario estivo del TFF Central Referee Board, il patron ha parlato delle probabili cessioni dei due calciatori per motivi legati alle casse della società e ai due ingaggi davvero troppo alti.

BENSERVITO - "Ho parlato con Falcao e Feghouli, hanno dato tanto, ma con questa situazione ho detto loro che non è possibile per noi sostenere determinate cifre", le parole di Burak Elmas riportate da Goal. Il problema è chiaramente il peso del loro stipendio. Una situazione che deve essere risolta nel minor tempo possibile: "Ho detto loro di trovare un club in breve tempo". Diversi club osserveranno attentamente la situazione con il bomber colombiano che nelle ultime annate non è stato in grado di esprimersi al massimo a causa dei tanti infortuni. In ogni caso i loro nomi potrebbero essere di grande interesse per altre società. Ingaggi permettendo...