Il gatto che para come Neuer non esiste: il blogger spiega il suo video… fake

Era stato ribattezzato Meownuel Neuer, il gatto diventato celebre per le sue parate come il noto portiere del Bayern Monaco. Il suo padrone, diventato famoso con quel video che era stato condiviso dalla stessa società tedesca, però, a distanza di diversi giorni ha ammesso di aver “modificato” qualcosa.

Il gatto che para come Neuer non esiste: tutto un fake

Il filmato condiviso da Chris Dixon aveva avuto così tanto successo che lo stesso Bayern Monaco lo aveva condiviso sul proprio profilo Twitter. Peccato che, come poi ammesso dal diretto interessato, si sia trattato di un fake. Il noto blogger ha voluto fare chiarezza sul suo gatto e sulla sua incredibile capacità di parare… o meglio saltare per giocare. Infatti, come mostrano le immagini di un altro filmato, Dixon ha fatto vedere come ha modificato le scene in modo da far sembrare il suo felino un autentico prodigio. Niente Meownuel Neuer quindi ma solo qualche taglio e qualche bel ritocco al pc. Peccato, ci avevamo creduto…