Il gesto del Manchester City: donati centinaia di laptop agli studenti della città per la didattica

Il calcio vuole fare la sua parte per aiutare la popolazione ad andare avanti in questi mesi difficili per via del Covid-19. Una delle maggiori problematiche è stata, senza dubbio, la didattica per i ragazzi delle scuole. Ecco perché il Manchester City ha deciso di aderire all’iniziavita promossa dal Daily Mail “Computer for Kids”.

Il gesto del Manchester City

Come è possibile apprendere dal sito ufficiale del club di Manchester, i Citizens hanno deciso di adoperarsi per rendere più facile la didattica a distanza per i giovani studendi della città. La società ha donato centinaia di laptop e varia strumentazione nell’ambito dell’iniziativa Computer For Kids promossa dal Daily Mail. Saranno ben 13 le scuole che riceveranno il regalo speciale da parte del City che si conferma tra i club più attivi in queste “missioni”.

Anche il capitano Fernandinho ha voluto rilasciare alcune parole in merito sempre al sito del club: “Siamo orgoliosi di avere un legame così stretto con le gente di Manchester. A causa della pandemia abbiamo dovuto trovare modi differenti per stare vicino alle persone. Questo credo sia un ottimo modo. Ho anche io dei figli e capisco le necessità che hanno loro e anche i genitori. Credo sia importante dar loro la possibilità di seguire la didattica ma penso anche che possa essere un modo per non dover vedere le famiglie fare ulteriori sacrifici in questo momento”.