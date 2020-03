Il gesto dell’Inter Miami: cambia il logo e lancia segnale per lotta al coronavirus

“Distanti ma uniti”, questa una delle campagne per la lotta al coronavirus partita in Italia. E anche negli USA il discorso è molto simile. Vedere per credere quanto fatto dall’Inter Miami di David Beckham. Il club, fresco di esordio nella Major League Soccer (due sconfitte alle prime due uscite), ha deciso di modificare il proprio logo della società per mandare un messaggio alla popolazione americana.

Lo stemma del club originale prevedeva due aironi molto ravvicinati ed intrecciati, il nuovo logo, invece, li vede ben distanti a conferma del segnale che la squadra di Beckham vuole mandare. Anche il vicepresidente del club Chris Allan ha confermato, attraverso il sito ufficiale, la volontà della società: “Il COVID-19 ha fermato il mondo e, di conseguenza, mai come ora è importante seguire il consiglio e le direttive delle autorità sul distanziamento sociale. L’Inter Miami CF vuole sfruttare la portata del club, dei giocatori e della proprietà per amplificare e condividere questo messaggio con coloro che ci seguono nel sud della Florida e in tutto il mondo”.