Il Girona continua a sognare: 2-1 in casa del Rayo, catalani ancora primi

Altra vittoria in rimonta, undicesimo successo in campionato e vetta della Liga con due punti di vantaggio sul Real

Il Girona vince ancora: il sogno della squadra catalana continua grazie al successo per 2-1 in casa del Rayo Vallecano. Nell'anticipo del sabato, la squadra di Michel ha trovato la vittoria numero undici di questo incredibile avvio di campionato. Anche stavolta, il successo è arrivato in rimonta: al vantaggio dei padroni di casa con Garcia hanno risposto Dovbyk al 42' e Savio al 65'. Il Real Madrid, vittorioso al Bernabeu con un 5-1 al Valencia, rimane in scia a meno due, ma il Girona, dopo un terzo di campionato, continua a guardare tutti dall'alto.