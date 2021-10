Il giustiziere dell’Italia Ferran Torres si ferma: frattura al piede

Problema serio per il calciatore spagnolo del Manchester City

Due reti pesantissime nella semifinale di Nations League giocata contro l'Italia con la maglia della sua Spagna . Poi l'infortunio al piede e adesso l'esito durissimo Per Ferran Torres , calciatore delle Furie Rosse e del Manchester City , si parla di frattura al piede destro.

Una brutta tegola per lui e per il suo manager Pep Guardiola che dopo gli impegni delle Nazionali dovrà rinunciare al calciatore offensivo per almeno un mese e mezzo.