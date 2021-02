Il lamento di James Rodriguez: “A Madrid non mi vogliono più. Andare in Colombia? Non penso…”

In Premier League, accanto a mister Carlo Ancelotti sta facendo bene con la maglia dell’Everton, eppure James Rodriguez non è poi così entusiasta della sua esperienza inglese. Dopo i rumors relativi ad un umore non eccelso a causa dei ritmo della Premier League e alla fisicità del campionato, è lo stesso colombiano a parlare del suo futuro nel corso di una diretta su Twitch TV.

James Rodriguez: “A Madrid non mi vogliono più…”

Nonostante ci si aspetti di più dal colombiano, James Rodriguez può dire di vivere una stagione discreta con l’Everton tanto che in molti, in Spagna, già lo rimpiangono. Rispondendo a qualche utente che gli chiedeva di un possibile ritornon al Real Madrid, il fantasista ha detto: “No, non tornerò in Spagna. A Madrid non mi vuole più nessuno quindi lo escludo”. E allora dove potrebbe continuare l’esperienza del classe 1991 dopo la maglia Toffees? Magari in patria: “Andare in Colombia? Non è nei miei piani ad essere sincerto. Però nessuno può sapere cosa succede in 2, 3 o 4 anni. La vita e il calcio possono prendere molti risvolti ma non penso. Tuttavia, tornare non è qualcosa a cui penso adesso”.