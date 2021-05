Il Lilla è campione di Francia

Si è concluso il campiona francese molto combattuto e incerto fino alla fine

Si è deciso negli ultimi 90’ di Ligue 1 chi tra Lilla e Psg, separati di un punto alla vigilia, ha potuto conquistare il titolo. A diventare campione di Francia è stato il Lilla che ha vinto ad Angers per 2-1. Anche il Psg è passato sul terreno del Brest per 2-0 ma i tre punti non regalano il titolo ai capitolini. Per il Lilla è il quarto titolo della sua storia. CLASSIFICA finale Lilla 83, Psg 82.