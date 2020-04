Il Liverpool ci ripensa, i dipendenti riceveranno il 100% dello stipendio

In Inghilterra la gestione legata agli ingaggi dei giocatori è stata gestita alla perfezione dalla Premier League. Dopo alcune riunioni, la federazione ha optato per la riduzione del 30% di tutti i giocatori. Il problema è sorto invece per gli stipendi dei collaboratori e dei dipendenti.

LIVERPOOL – Tanti club, tra cui anche il Liverpool avevano optato per la cassa integrazioni di molti dipendenti e collaboratori. Una scelta che aveva fatto infuriare i tifosi che sui social hanno espresso tutta la loro indignazione nei confronti delle loro squadre. L’unico club ad andare controcorrente era stato il City che aveva deciso di pagare a tutti lo stipendio pieno. Dopo alcuni giorni anche il Liverpool ci ha ripensato e ha deciso di ripristinare la retribuzione ai dipendenti.