Il Liverpool non è invincibile, Reds sconfitti 3-0 dal Watford

Il Liverpool è umano. La prova è il match contro il Watford perso 3-0. Una partita giocata in maniera perfetta dalla squadra di casa che grazie alla doppietta di Sarr e al gol di Deeney pongono fine al dominio Reds in campionato. Fin dal primo minuto la squadra di Pearson mette in difficoltà la compagine guidata da Klopp e nel secondo tempo affonda il colpo. Sarr sicuramente uno dei grandi protagonisti con una doppietta messa a segno in 6 minuti. Al 72′ è Deeney a mettere la parole fine alla partita e alla striscia vincente del Liverpool.

STRISCIA INTERROTTA – Alla fine il Liverpool alzerà quasi sicuramente la Premier League. Non lo farà però da imbattuto. La squadra di Klopp incappa nella prima sconfitta stagionale in campionato dopo 26 vittorie ed un pareggio. Un cammino trionfale che ha permesso ai Reds di accumulare un grande vantaggio sulle concorrenti. Un ko sicuramente ininfluente, ma che rovina il record cercato dall’allenatore tedesco.