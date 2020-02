Il Liverpool può battere l’Arsenal degli invincibili? Wenger dice sì…

Il Liverpool di Klopp meglio dell’Arsenal di Wenger? Possibile. I Reds per ora non hanno ancora perso in campionato. In 25 partite sono arrivate ben 24 vittorie ed un pareggio. La squadra di Klopp sta letteralmente volando verso il titolo che in casa Liverpool manca da ben 30 anni.

A proposito di imbattibilità, ne sa qualcosa Arsene Wenger. L’ex manager dell’Arsenal aveva guidato i gunners alla conquista del titolo del 2004 senza mai perdere in campionato e a margine della cerimonia del Laureus Sports Awards l’attuale responsabile dello sviluppo della FIFA ha consacrato la squadra di Klopp: “Possono battere il record dell’Arsenal degli Invicibili. Stanno facendo incredibilmente bene. Sono una squadra che fa risultati con grande continuità. È una squadra che sa lottare in campo. Vediamo. I record sono fatti per essere battuti. Possono farcela“.